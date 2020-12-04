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Планируемая к возрождению в Украине инспекция ЖКХ проблем сферы не решит, и может быть легко заблокирована, - эксперт

Фото из открытых источников

Инспекция также будет следить за соблюдением стандартов, норм и правил в сфере ЖКХ

Возрождение ликвидированной в 2011 году всеукраинской инспекции в сфере ЖКХ существующих проблем в сфере ЖКХ не решит. В то же время Украина рискует получить дополнительную институцию с потенциально коррупционным механизмом. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Алло, инспектор! Почему в Украине некуда пожаловаться на холодные батареи и переполненные мусорные баки" на сайте 112.ua, ссылаясь на координатора энергетических программ Гражданской сети "Опора" Татьяну Бойко.

Создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции, которая в качестве центрального органа исполнительной власти будет контролировать справедливость тарифов на коммунальные услуги, предусмотрено депутатским законопроектом № 4403. Инспекция также будет следить за соблюдением стандартов, норм и правил в сфере ЖКХ: в частности, возьмет под контроль сферу управления и содержания жилого фонда, которую нынче никто не контролирует.

"Новая инспекция будет разбираться с такими случаями, как незаконное навешивание дополнительных батарей или самовольное заграждение части лестничной клети. В ее компетенции разбираться с теми, кто, например, сматывает показания своего счетчика (тепла) с помощью магнита, в связи с чем недостающие суммы оплачивают все остальные жильцы дома", - рассказал 112.ua соавтор инициативы нардеп Алексей Кучеренко.

Однако опрошенные 112.ua эксперты не в восторге от такой инициативы.

"Во многих странах существует институт энергетического/коммунального омбудсмена, но то, что предлагается (законопроектом № 4403), на это не похоже. Часть полномочий есть у НКРЭКУ. Институция, создание которой предлагается, может стать органом, который попросту охотится на ведьм", - говорит Бойко.

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Собеседники 112.ua отмечают, что при этом деятельность инспекции, на создание которой необходимо будет выделить из госбюджета 43,2 млн грн, может быть парализована. У властей есть огромный опыт мораториев, запретов и прочих пут, которыми надежно стреножат контроллеров. Например, деятельность Государственной экологической инспекции, которая контролирует вырубки леса, выбросы вредных веществ, сферу медицинских отходов и многие другие аспекты экологии, была заморожена в связи с Covid-19 – ей запретили проведение плановых проверок. Ранее были ограничены проверки в сфере продовольственной безопасности, но, правда, под предлогом якобы защиты честных предпринимателей от террора контролирующих органов.

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