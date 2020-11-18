Планету накроют мощные магнитные бури: названы даты

Мощная магнитная активность ожидается с 22 ноября

Магнитные бури во второй половине ноября 2020 года, согласно обновленному прогнозу, начнутся раньше, а именно в воскресенье, 22 ноября.

Так, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, вторая магнитная буря в этот период будет не только сильной, но и затяжным.

Как отмечается, небольшие магнитные бури уже прошли 1, 7 и 16 ноября . Однако с 22 по 25 число прогнозируются сравнительно сильные всплески, который ФИАН определило, как бури уровня G1 (слабые бури), а NASA в эти дни выставили планетарный индекс на отметке 15. И хотя официально эти бури считаются слабыми и не несут угрозы технике, что может случиться при более сильных уровнях, для людей они будут ощутимы.

Медики подчеркивают, что для метеозависимых людей сильные всплески сейсмической активности на солнце являются опасными для здоровья. В первую очередь страдают пожилые люди, особенно те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, а также другие хронические болезни.

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Также сильные удары по самочувствию испытывают гипертоники и гипотоники. Им врачи рекомендуют в такие дни при себе иметь лекарства.

Среди основных состояний, к которым приводит магнитная активность солнца - сильная головная боль, нарушение сердечных ритмов, смена уровней давления в сторону критических, шум в ушах.

При этом даже здоровые люди, склонные к геомагнитной активности, могут иметь проблемы с самочувствием, такие как повышенная утомляемость, проблемы со сном и головные боли.

Врачи рассказали, как уберечь себя от воздействия магнитных колебаний.

Среди основных рекомендаций - не перетруждаться на работе. Не беритесь за сложные задачи, требующие высокой концентрации. Это касается и умственного, и физического труда.

Полноценный сон, как недавно выяснили ученые, снижает риск критических состояний при наличии сердечных заболеваний. Метеозависимым без ССЗ нормальный режим сна поможет справиться с усталостью.

Не пейте алкогольные напитки, а также уберите кофе из рациона в дни магнитных бурь.

Не перегружайте ЖКТ жареной и жирной пищей.

Побольше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте переутомления.

Если вы в группе риска, контролируйте давление и следите за своим состоянием.

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Напомним, в последний раз магнитные бури в частности "штурмовали" Землю в марте.