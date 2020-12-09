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Плана "Б" по Донбассу пока нет, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам политика, соответствующий план готовит Совет национальной безопасности и обороны

Украина пока не разработала так называемый план "Б" для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

По словам политика, соответствующий план готовит Совет национальной безопасности и обороны.

"Это и есть, на мой взгляд, план "Б". Но обсуждать его я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. А во-вторых, это не вопрос Трехсторонней контактной группы. Мы берем в работу то, что решается на уровне государства, на уровне "нормандского формата" и работаем именно в этом контексте", - сказал Кравчук.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что в 2021 году Украина предложит новые шаги по урегулирование конфликта на Донбассе. По словам политика, новые действия будут включать в себя "закон о выборах, закон об амнистии, закон об особенностях местного самоуправления", что предполагает и "формулу Штайнмайера".

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