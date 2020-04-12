Пик коронавируса в Украине ожидается 17 апреля, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Фото из открытых источников

По словам Ляшко, Украина может избежать большого количества инфицированных при соблюдении карантинных мероприятий

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля. Об этом он сообщил в интервью LB.ua, опубликованном 12 апреля.

По словам Виктора Ляшко, пик заражения в Украине может пройти с относительно невысокими показателями. Однако, такое развитие событий возможно при соблюдении карантинных мер. В то же время санитарный врач отметил, что динамика может быть разная.

"Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдем", - добавил Ляшко.

Также заместитель главы Минздрава прокомментировал ситуацию относительно тестирований пациентов на COVID-19, объяснив, что "тестируют всех, кого нужно".

"Нам все кричат, что мы мало тестируем. Мы не мало тестируем, мы тестируем всех, кого нужно тестировать. Но это на национальном уровне мы так видим. Когда коллеги выезжают в регионы, то видят, где нарушаются наши алгоритмы. Однако волшебный пендель спасет этот мир и Украину в том числе", - отметил санитарный врач.

Напомним, недавно заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медицинская система Украины может не справиться с ростом количества зараженных коронавирусом COVID-19 сразу до 10 процентов от всего населения.