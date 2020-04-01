Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается в апреле, - МВД

Антон Геращенко

Заместитель главы МВД отметил, что на самом деле больных COVID-19 в стране значительно больше

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года. Об этом 1 апреля сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

"Сравните динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было обнаружено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса! В Украине на 21 марта было выявлено 47 больных, а уже через 11 дней - 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля", - отметил Геращенко.

Кроме этого, заместитель главы МВД подчеркнул, что несмотря на то, что по официальным данным количество случаев COVID-19 составляет сейчас 669 человек, на самом деле больных в стране значительно больше.

"Иммунитет украинцев не сильнее иммунитета китайцев, итальянцев или американцев. Инфицированных COVID-19 в Украине намного больше. Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, но не сообщают об этом медикам, и при этом сидят дома, не подвергая опасности других", - добавил госслужащий.

Вместе с тем Геращенко отметил, что другая часть инфицированных переносят COVID-19 легко и незаметно, почти как обычную простуду. Однако такие инфицированные лица могут заражать других.

В связи с этим в МВД призвали граждан соблюдать карантин и самоизолироваться после прибытия из-за границы.

Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что из обсервации в столичном отеле "Казацкий" сбежали около 60 человек, которые вернулись в Украину из Катара.