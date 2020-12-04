Пиар на фоне распила: СМИ рассказали о схемах обогащения "теневых баронов" украинской оборонки

В последнее время главные оборонные предприятия страны "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" замечены в попытках откровенного самопиара. Между тем, эти рассказы о неких "достижениях" - не более чем попытки скрыть факты масштабных провалов в работе предприятий оборонки, особенно на внешних рынках, и схемы обогащения некоторых представителей их руководства.

Об этом идет речь в материале издания hvylya.net "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" просят бабла: о схемах обогащения "теневых баронов" украинской оборонки".

В статье, в частности, указывается, что заместитель руководителя "Укроборонпрома" Михаил Морозов и глава "Укрспецекспорта" Вадим Ноздря длительное время могли быть замешаны в реализации теневых схем при участии бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура и выводе средств на свою фирму-прокладку Raviana.

Как отмечают журналисты, в 2010 году после назначения Морозова директором дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" ГП СВТФ "Прогресс", он пытался "переписать" на Мохаммеда Захура все, что может", зарабатывая при этом.

"До прихода Михаила Морозова ГП СВТФ "Прогресс" подписал с предприятием тяжелой промышленности ХИТ, Таксила контракт на поставку запчастей к танкам Т-80УД, но с его появлением, он решил распорядиться значительной частью денег в личных интересах и подписывает договор поставки не с производителем ГП "Завод имени Малышева", который загибался от недостатка заказов, а с подконтрольной Михаилу Морозову фиктивной ООО "ЕА-Пром". Профиты с этой сделки очевидны", - приводит пример издание.

После заключения профитной для своей фирмы сделки, отмечают журналисты, Морозов "прокололся" и указал приобретенное за "заработанные" деньги имущество в декларации, очевидно забыв, что являлся на тот момент руководителем государственного предприятия.

"Посмотрев чек и указав про покупку 01.08.2010 г. "Коллекции оружия" за 520 000.00 грн, а это по курсу на тот момент $65 тыс, он указал, что оно приобретено до периода назначение директором государственного предприятия, наверное, забыв, что уже в тот момент был директором ГП СВТФ "Прогресс"… И конечно же ООО ЕА-Пром не выполнила поставку", - отмечает издание.

Еще один скандальный факт деятельности Морозова-Ноздри, о котором пишут журналисты, это недавнее назначение с их подачи директором Представительства "Укрспецэкспорта" в Пакистане Андрея Голуба, работавшего в связанной с ними фирме Raviana, и обвинявшегося зарубежными партнерами Украины в коррупции.

"15.10.2020 Вадим Ноздря назначает Андрея Голуба директором Представительства "Укрспецэкспорта" в Пакистане… Осенью 2012 Джавед Саид глава пакистанской компании Shahid Enterprises направил письма в "Укрспецэкспорт", "Укроборонпром" и СБУ о том, что он перечислял откаты как на личный счёт в Киеве А.Голуба, который в то время был заместителем директора департамента Укрспецэкспорта, так и на счета указанных им офшоров, и приложил копии платежных документов", - отмечается в статье.

"Результаты "деятельности" теперешней команды "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта" мы уже ощущаем и ощутим в виде не подписанных контрактов и проигранных тендеров и соответственно в уменьшении будущей загруженности производства", - резюмируют авторы материала.