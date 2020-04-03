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ПФУ повысил выплаты работающим пенсионерам

В результате пересчета увеличены пенсии более 357 тыс. человек

Фото из открытых источников

Пенсионный фонд Украины пересчитал выплаты работающим пенсионерам. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ПФУ. 

"Во исполнение норм части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2020 года органами Пенсионного фонда Украины проведен автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после начисления (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года. Также при проведении перерасчета выбран более выгодный для пенсионера вариант: с учетом всего страхового стажа или с учетом страхового стажа и заработной платы.

В ПФУ отметили, что размер пенсии увеличен для 357,1 тыс. человек, а средний размер повышения составляет 170,8 грн.

Напомним, в Министерстве социальной политики заявили, что на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически. 

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