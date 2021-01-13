Певица Шакира продала права на все свои песни
Сумма сделки пока неизвестна
Колумбийская певица Шакира продала права на все свои песни британской компании Hipgnosis Songs Fund Limited. Об этом сообщает Variety.
Согласно сообщению, о конкретной сумме сделки пока неизвестно.
К слову, с момента выпуска своего первого альбома в 1991 году, когда исполнительнице было 13 лет, Шакира продала более 80 млн пластинок и стала самой успешной латиноамериканской певицей.
Всего Шакира получила три Grammy, 12 "Латинских Grammy", и является одной из трех певиц, у которой два видеоклипа набрали более 2 миллиарда просмотров на YouTube.
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