Певица Шакира продала права на все свои песни

Сумма сделки пока неизвестна

Согласно сообщению, о конкретной сумме сделки пока неизвестно.

К слову, с момента выпуска своего первого альбома в 1991 году, когда исполнительнице было 13 лет, Шакира продала более 80 млн пластинок и стала самой успешной латиноамериканской певицей.

Всего Шакира получила три Grammy, 12 "Латинских Grammy", и является одной из трех певиц, у которой два видеоклипа набрали более 2 миллиарда просмотров на YouTube.

Напомним, ранее украинский артист Монатик во время интервью сделал откровенное заявление относительно отношений с женой. Артист рассказал, что ссорится с супругой только на работе, и на личную жизнь это не влияет.