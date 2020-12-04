Певец Монатик сделал откровенное заявление относительно отношений с женой

Монатик Фото из открытых источников

Артист рассказал, что ссорится с женой только на работе, и на личную жизнь это не влияет

Украинский артист Монатик во время интервью с радиоведущим Славой Деминым уделил внимание совместной работе с женой и поделился, из-за чего у супругов чаще всего возникают конфликты. Об этом он рассказал в Youtube-программе " Слава+".

Как известно, жена певца Ирина Демичева также является его директором. Они работают в одной команде и артист признается, что иногда бывают споры. Монатик вспомнил, что в последний раз пара спорила из-за песни.

"Она говорила, что не понимает трека. А я ей сказал: "Ты еще поймешь". На самом деле, слова были немного другими, но суть одинакова", – поделился мультиартист.

Также ранее мужчину оскорбляла критика со стороны жены в адрес его песен. Он нервничал, однако сейчас это совсем не так. Иногда бывают моменты, когда Ирина очень помогает усовершенствовать композиции. Она видит их по-другому и часто добавляет свои идеи.

Что касается конфликтов в семье, то Дмитрий признался, что не помнит, когда в последний раз ссорился с женой. Он счастлив, ведь споры бывают лишь в работе, а на личную жизнь не влияют.

Напомним, ранее первая леди страны Елена Зеленская призналась, что ругает мужа - президента Украины Владимира Зеленского, после чего у него очень портится настроение.

"Если мне захочется, я могу его отругать, да. Никто не запрещает. Тем не менее, я не ругаю своего мужа за его публичные заявления", - сказала жена главы государства.