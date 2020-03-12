Первый вице-спикер сообщил об особом режиме для СМИ в здании Верховной Рады

Никто на улице интервью брать не будет, заверил Руслан Стефанчук

Для представителей СМИ, которые будут работать в Верховной Раде Украины, вводится особый режим.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Ведущая Наташа Влащенко отметила, что нардеп Алексей Гончаренко опубликовал распоряжение председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, в котором, среди прочего, журналистам запрещают находиться в кулуарах Верховной Рады Украины. Наташа Влащенко отметила, что учитывая то, что в ближайшее время будет происходить рассмотрение земельного вопроса, это вызывает опасения – а где же демократия и открытость власти?

Руслан Стефанчук отметил, что ему не известна конечная редакция распоряжения председателя ВРУ, и сказал, что одним из пунктов было то, что для представителей СМИ выделено определенное место для работы на третьем этаже, куда к журналистам будут выходить спикеры.

"Мы должны осознавать одну вещь – 423 народных депутата, которые находятся. В случае обнаружения хоть одного коронавируса, мы парализуем единственный законодательный орган, который существует в государстве, и парализуем его на соответствующий период. Поэтому мне представляется, что, исходя из этого, Аппарат Рады и предлагает вариант, чтобы был баланс между тем, что есть необходимость освещения и доступа всех к информации и баланс безопасности, которая признается высшей ценностью", – заявил Руслан Стефанчук.

"Насколько я уведомлен, парламенты Польши, Италии вообще закрыли вход и прекратили на карантин свою работу и свою деятельность… Остается доступ, но доступ в отведенном месте находится, чтобы это не было по всей территории Верховной Рады. Это возможность доступа ко всем народным депутатам, ко всем спикерам, никто не ограничен", – добавил Руслан Стефанчук.

Он заверил, что никто на улице интервью брать не будет, как это предлагали отдельные народные депутаты. По его словам, работа представителей СМИ будет проходить в помещении Верховной Рады, просто вводится особый режим.

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Как сообщалось, Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире ввел карантин.

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