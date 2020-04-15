Первый случай коронавируса зафиксировали в рядах Нацгвардии

Заболевание обнаружили у военного из Харьковской области

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У военного срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили первый среди военнослужащих Национальной гвардии случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Согласно сообщению, 9 апреля у военного во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы обнаружили высокую температуру. Военного сразу доставили в Харьковский госпиталь МВД Украины, где провели экспресс-тест на COVID-19. Тест показал отрицательный результат.

После этого для продолжения лечения с диагнозом пневмония, военнослужащего направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас.

Как отмечается, во вторник, 14 апреля, из-за наличия клинических признаков коронавирусной болезни мужчине провели тест ПЦР. Сегодня поступил результат теста, который подтвердил наличие у больного COVID-19.

В настоящее время состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Лица, контактировавшие с больным, определены. За ними назначен медицинский уход. Также ограничено передвижение нацгвардейцев в пределах части, а также между военными подразделениями.

Напомним, в среду, 15 апреля, зафиксировали первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих Государственной пограничной службы.