Первый пошел: Супрун попросила Маска отправить в Украину аппараты ИВЛ, но бизнесмену посоветовали с ней не связываться

Ульяна Супрун РБК-Украина

Украинские эксперты полагают, что именно Супрун виновата в том, что Украина не имеет достаточного количества аппаратов ИВЛ

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска отправить в Украину аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом она написала в Twitter.

"Меня зовут Ульяна Супрун, и я являюсь бывшим министром здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас в реанимации всего 3500 аппаратов, а население - 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!" - отметила экс-чиновница.

Стоит заметить, этот твит стал ответом на недавнее заявление Маска о готовности бесплатно разослать в больницы по всему миру аппараты ИВЛ для спасения тяжелых пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, Маск написал: "У нас есть дополнительные одобренные FDA (Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - ред.) аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla. Устройства и стоимость доставки являются бесплатными. Единственное требование заключается в том, что ИВЛ необходимы немедленно для пациентов, а не будут храниться на складе".

Позже к беседе в соцсети подключился украинский эксперт по медреформе Вадим Аристов, призвав Маска не вести переговоры о помощи с Супрун.

"Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу", - отметил он.

Переписка Супрун и Аристова под твитом Маска из соцсетей

К слову, на данный момент Украина не входит вовсе в регионы, о которых говорил Маск.