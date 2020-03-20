Первый поезд с эвакуированными украинцам прибыл в Киев: Пассажиров на вокзале ожидали медики

Прибытие поезда из Польши Фото - скриншот

На вокзале – много правоохранителей

На столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с эвакуированными из Польши украинцами.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK сообщила корреспондентка Валерия Бабич.

Как отметила Валерия Бабич, прошло 15 минут после прибытия, однако пассажиры из поезда не выходили. Их встречали медики в специальных защитных костюмах. Они проверяли состояние здоровья прибывших.

В дальнейшем часть пассажиров поезда пересядет на автобус, который отвезет их домой, в Житомирскую область. Перед тем, как зайти в автобус, состояние здоровья людей снова проверят медики.

Добавим, как видно на видео, часть территории вокзала огорожена лентой, доступ туда запрещен. На вокзале – много правоохранителей, карета скорой медицинской помощи.

Новости по теме: Денег на эвакуацию не хватит: Сегодня в ОП обсудят налоговые каникулы для авиаперевозчиков

Как сообщалось, в Италии, в провинции Бергамо, зафиксировали еще одну смерть гражданки Украины коронавирусной инфекции COVID-19.

Больше на эту тему – здесь: "COVID-19 Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе".

Смотрите также: "Как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или же подозреваете, что заболели на коронавирус?"