Первый летальный случай в Харьковской области: Больная коронавирусом женщина продавала свечи в церкви

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Женщина-пенсионерка умерла еще 13 апреля

В Валковском районе Харьковской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая в выходные продавала свечи в местном храме и контактировала с большим количеством людей. Об этом рассказали на брифинге председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и его заместитель Тарас Пастух, сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, умершая жила в селе Высокополье Валковского района и посещала местный храм. Женщину госпитализировали с двусторонней пневмонией в районную больницу в тяжелом состоянии. Около суток она находилась на аппарате ИВЛ, ей дважды делали экспресс-тест, но он показал отрицательный результат, ПЦР-исследование выявило коронавирус. Также пенсионерка имела сопутствующие заболевания – в частности, кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет.

"На выходных эта женщина находилась в церкви, она занималась продажей свечей. Количество людей, которые контактировали с ней, устанавливается. И это большое количество", - сказал Кучер.

Как отмечается, сейчас в Высокополье введены дополнительные карантинные мероприятия: контролируется въезд и выезд транспорта, транзитный направляется в объезд, также проверяются люди, которые могли контактировать с женщиной.

"Туда отправлены соответствующие бригады, которые отбирают биоматериал у контактных лиц, чтобы провести тесты", - отметил Пастух.

Также он рассказал, что к противоэпидемической работе привлечены, кроме медиков, полицейские, силы ГСЧС, а также местные депутаты, которых попросили вести разъяснительную работу среди населения, а людям в возрасте старше 60 лет рекомендуют вообще не выходить из дома.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели.