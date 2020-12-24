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Первый этап - в январе: Степанов обнародовал подробную карту вакцинации от COVID-19

Первый этап вакцинации в Украине может начаться в январе Фото из открытых источников

Сроки вакцинации зависят от поставок вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов утвердил дорожную карту вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Первый этап прививок запланировано начать в январе 2021 года, однако его сроки могут сдвинуться на незначительное время. Об этом глава Минздрава 24 декабря сообщил в Facebook.

"Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сместиться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины", - отметил Степанов.

Всего в течение 2021-2022 годов в Украине планируют вакцинировать 50% населения. Первыми прививки получат медики, которые работают с больными COVID-19, жители и сотрудники интернатов и домов для престарелых, а также военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

Дорожная карта по внедрению вакцины от COVID-19

Напомним, на этой неделе в Украине утвердили общенациональный план вакцинации, целью которого является вакцинирование большего количества групп населения в течение следующего года.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, план включает приоритетные группы и этапы вакцинации, а также описывает логистику и организационные процессы.  

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