Первый день нового года на Донбассе: НВФ семь раз нарушили "режим тишины"

НЗФ и украинские военные открывали огонь из гранатометов Фото из открытых источников

Украинские военные открывали ответный огонь

На Донбассе в первый день 2021 года зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник нарушал мирные договоренности неподалеку Авдеевки, применив минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также там был обнаружен квадрокоптер НВФ, который пересек линию разграничения. Украинские военные сбили аппарат.

Кроме того, вблизи Водяного противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Золотое-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новолуганського – из стрелкового оружия.

В связи с многочисленными обстрелами со стороны незаконных вооруженных формирований, украинские военные дали адекватный ответ. Среди военнослужащих ООС боевых потерь и ранений нет.

Напомним, недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, комментируя ситуацию по разрешению конфликта на Донбассе, заявил, что было бы проще для украинских военных, если бы дали команду "вперед". По его словам, сейчас возникает единственный вопрос, готовы ли украинцы к активной фазе на востоке.