Первый человек в Украине выздоровел после COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Это мужчина из Черновцов, который заразился первым

В Украине первый человек излечился от коронавируса SARS-CoV-2, который порождает легочную болезнь COVID-19, – это пациент из Черновцов. Об этом в ходе видеообращения к украинцам, которое транслировал ZIK, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Второй тест показал отрицательный результат, а значит, можем говорить официально – в Украине есть первый человек, который оправился от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично, и всю страну. Это самое приятное известие за последние дни, и оно свидетельствует о том, что все у нас будет хорошо. Главное сохранять спокойствие и режим изоляции", - отметил глава государства.

Напомним, по состоянию на утро в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. Коронавирусная болезнь зафиксирована: Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный), Житомирская область - 2 случая (1 летальный), Киевская область - 2 случая, Донецкая область - 1 случай, Днепропетровская область - 2 случая, Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный), г. Киев - 3 случая.