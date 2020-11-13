Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит не ранее весны 2021 года, - ВОЗ

Глава представительства ВОЗ Ярно Хабихт Фото из открытых источников

Всего в Украину завезут такое количество вакцины, которое покроет 20% от населения

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, Украина сможет получить первые дозы успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 во втором квартале 2021 года. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, сообщает DW.

По словам представителя ВОЗ, Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX).

"Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования (...). Украина также сейчас решает вопрос относительно определения групп риска, которые следует вакцинировать первыми", - рассказал Хабихт.

Следует заметить, что он не уточнил, о какой вакцине идет речь - о будущей вакцине от коронавируса, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer, или о какой-то другой.

Однако Хабихт отметил, что каждое государство получит будущую вакцину в количестве, равном 20% от количества населения. В ВОЗ это называют "справедливым распределением", которое позволит придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании по прививке от COVID-19.

"Транш, покрывающий 20% населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", - пояснил глава Офиса ВОЗ в Украине.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решение о дате поставки в Украину вакцины от коронавируса примут 19 ноября, в целом наша страна должна получить около 8,5 млн доз.