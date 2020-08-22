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Первая волна COVID-19 в Украине происходит только сейчас, - Зеленский

Владимир Зеленский Украинская правда

По его словам, ранее Украине удалось сбить волну тогда, когда она наступила в Европе

Президент Владимир Зеленский заявил, что первая волна коронавирусной болезни COVID-19 пришла в Украину только сейчас, поскольку раньше ее удалось сбить. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24". 

"Большинство европейских стран – Италия, Англия, прибалтийские страны, все нас приветствовали, когда мы сбили первую волну. У нас в Украине первой волны реально не было, сейчас она, и сейчас мы растем. Сейчас волна. Волна в том, что идет ежедневно рост. Мы первую волну просто сбили, в Украине ее не было в те сроки, когда она была в Европе. Это с тем, что мы принимали украинцев домой", - сказал Зеленский.

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В то же время, несмотря на хорошую подготовку к возможной "второй волне", Зеленский предостерегает, что медицинская система Украины может не выдержать и повторится итальянский сценарий, если "волна" окажется очень мощной. 

"Мы сейчас в этом направлении действительно очень мощные: с точки зрения коек, оборудования, количества тестов, технической подготовки специалистов... Но не выдержит ни количество коек любое, и особо не выдержит количество специалистов второй волны, если она будет очень мощной. Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии", - пояснил глава государства.

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Что касается вопроса о будущей вакцине от COVID-19, то по словам Зеленского, "все это немножечко слухи", ведь никто не знает четких терминов: "Во все очереди мы записаны. Но при всем уважении к разным странам-партнерам, пока это слова, разработки, обещания".

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Напомним, по состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине коронавирусную болезнь подтвердили в 102 971 человека, за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд - 2328 новых случаев. 

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