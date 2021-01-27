Первая вакцина в рамках COVAX начнет поступать в феврале

Фото из открытых источников

Гендиректор напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX будет распространено среди стран мира 2 млрд доз вакцин

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что первые партии вакцины против коронавируса, в рамках COVAX, начнут приходить уже в феврале 2021 года. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает Укринформ.

"Мы ожидаем, что COVAX начнет первые поставки вакцин в следующем месяце", - сказал Гебрейесус.

В то же время гендиректор напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX будет распространено среди стран мира 2 млрд доз вакцин против COVID-19 от пяти производителей. Предполагается, что в 2021 году будет реализовано 1 млрд доз вакцин.

Также он указал на несправедливость распределения вакцин и доступа к ним между богатыми и бедными странами.

"Мы призываем все страны, которые имеют двусторонние контракты и контролируют поставки вакцин, быть прозрачными с COVAX относительно этих контрактов в отношении цен и сроков поставки", - добавил Гебрейесус.

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко ожидает, что в ближайшие недели в столицу завезут вакцину против коронавируса.