Перспектив у законопроекта о наказании за неуплату коммуналки нет, – Кучеренко

Алексей Кучеренко Скриншот видео

Парламентарий заявил, что тарифы на тепло и горячую воду завышены

Никаких перспектив для принятия законопроекта о наказании за неуплату коммуналки нет.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Парламентарий, комментируя инициативы по введению штрафов за долги за коммуналку, отметил: "Эту сумму долгов – они ее принимают за аксиому, а я сразу хочу сказать, а почему вы решили, что эти 62 млрд – это аксиома? А я готов каждому объяснить, что, если мы выиграем суд по газу, то мы тем самым докажем, – а мы выиграем его, потому что мы две инстанции уже выиграли, – мы докажем, что цена на газ, соответственно, тарифы на тепло и на горячую воду были все эти три с половиной года завышены минимум вдвое. А тарифы на содержание придомовых территорий – мы лично в суде доказали, что они неправильные, потому что территории нам не принадлежат".

Нардеп добавил, что такие тектонические законы как штрафы за неуплату коммуналки должны исходить от правительства и должны быть завизированы рядом министерств, однако действующее правительство настолько непрофессионально, что нашли троих депутатов и подсунули им такой законопроект. Алексей Кучеренко убежден, что никаких перспектив эта инициатива не имеет.

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Как сообщалось ранее, в марте украинцы внесли за жилищно-коммунальные услуги 15,7 млрд грн, что на 20% меньше, чем в феврале (19,6 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверял, что меморандум с Международным валютным фондом не предполагает повышения пенсионного возраста и тарифов.