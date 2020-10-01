Перспектив – ноль: Через 5-7 лет боевой авиации в Украине не будет, – Лиходед

Александр Лиходед Скриншот видео

В этой ситуации есть два варианта действий, говорит гость ток-шоу

Перспективы для боевой авиации в Украине нулевые: через 5-7 лет боевой авиации у нас не будет.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил летчик Александр Лиходед.

"Перспектив боевой авиации в Украине - ноль. Через 5-7 лет боевой авиации у нас не будет. Варианта два: первый вариант - сделать самим; второй вариант - купить. Объясняю: покупать старье нет смысла, его не применишь в современных условиях. Покупать новые 4, 5 поколения - я вам скажу, бюджет Украины на 2020 год - 30 млрд долл. Это бюджет наш. Разработка от чертежей до первой серии самолета F-22 "Раптор", который сейчас в передовых рядах, самолет 5-го поколения, - 74,5 млрд долл.! Два с половиной бюджета Украины - разработка. Стоимость одного "Раптора" - 140 млн долл.", - сказал Александр Лиходед.

Гость ток-шоу добавил: "Производство своих истребителей - бомбардировщиков, истребителей-перехватчиков - невозможно априори".

Александр Лиходед объяснил, что для этого у Украины нет ни денег, ни времени, ни соответствующих мощностей.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Один из курсантов скончался в больнице, куда попал в очень тяжелом состоянии.

Всего в результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. В то же время один курсант-третьекурсник выжил. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

Во вторник, 29 сентября, в Харькове прощались с Виталием Вильховым-одним из курсантов, погибших в авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.

На следующий день церемонию прощания и похороны провели во Львовской области, где родился погибший курсант Харьковского национального университета Воздушных сил.