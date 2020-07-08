Перевод железнодорожников на лечение в частные клиники повлечет за собой закрытие и распродажу больниц УЗ, - СМИ

Фото из открытых источников

Исполняющий обязанности директора ЦОЗ Наталья Белинская считает существование клинических центров “Укрзализныцы” неэффективным и намерена отдать их в частные руки. Медики протестуют против такого решения, поскольку это приведет к массовым увольнениям врачей. Но кроме этого, реформа Белинской несет в себе коррупционные риски – страховать и лечить врачей будут приближенные к руководству УЗ компании, а больницы станут лакомым кусочком для застройщиков.

Об этом говорится в статье "Медреформа в Укрзализныце: как новая глава ЦОЗ УЗ Белинская хочет заработать на здоровье железнодорожников" на сайте "Комментарии".

Белинская хочет внедрить тендерные торги на площадке Prozorro для выбора компаний, которые будут страховать железнодорожников. "Сумма вопроса – миллионы долларов. Полис на одного человека, по словам самой Белинской, предположительно составит 150 тыс грн для работающего и 100 тыс - для пенсионера. Пока точная сумма тендера неизвестна, но ходят слухи о расценках на 650 млн грн", - говорится в статье.

Важным обстоятельством, на которое указывает автор является то, что "сама Белинская руководила страховой компанией и имеет связи и предпочтения в страховой “тусовке”, слабо верится в то, что ей удастся быть достаточно объективной и независимой при объявлении данного конкурса. Однако на данный конфликт интересов власти почему-то закрывают глаза".

Проведение реформы Белинская аргументирует убытками из-за сложившейся ситуации с оттоком пациентов и простаиванием больничных коек. Это якобы говорит о неэффективности работы учреждений и о бессмысленной потере финансов. Хотя, как утверждает автор статьи, объективно данная ситуация связана с недофинансированием медучреждений УЗ, которая усугубилась с назначение нового главы ЦОЗ.

"Железнодорожникам приходится обращаться в другие больницы. Только 28% из 250 тыс. сотрудников УЗ обслуживаются в клинических центрах, все остальные – в частных и коммунальных структурах. Получается, больницы оказались в заведомо невыгодных условиях, если сравнивать их функционирование с другими", - пишет автор статьи.

Сейчас Белинская не скрывает своих планов передать услуги по медобслуживанию железнодорожников на аутсорс, а специализированные больницы – в управление инвесторам. Хотя при этом игнорируются интересы медиков, сотни из которых могут остаться без работы, поскольку инвестора будет интересовать исключительно заработок. Зато, "в плюсе останутся близкие Белинской страховые компании, крупные застройщики, а также – ее кураторы в руководстве УЗ".

В статье также речь идет о том, что после неэффективного управления инвестором предприятие будет доведено до банкротства и никто не станет вкладывать в его восстановление. "После прекращения финансирования больниц последует их продажа по дешевке. Белинской выпадает удачный шанс увеличить свое благосостояние. Особенно, когда речь идёт о больницах на железнодорожном транспорте, которые сейчас находятся на лучших участках в центрах Киева, Львова, Днепра и Одессы. А как показывает практика продать землю на аукционах можно за бесценок, на чем впоследствии застройщики сделают сотни миллионов долларов. Когда реформа приведет к закрытию больниц, застройщики возведут новые ЖК и щедро отблагодарят Белинскую и ее патронов", - резюмирует автор статьи.