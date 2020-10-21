Переработанный "Молот": "Укроборонпром" может поставить на вооружение новую модель миномета в 2020 году

Миномет "Молот" Фото из открытых источников

Сейчас новая модель проходит последние стадии испытания

Киевский завод "Маяк" разработал новую модель миномета, которую "Укроборонпром" может поставить на вооружение до конца 2020 или в 2021 году. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в интервью Радио НВ.

Как отмечается, новая модель является переработанной версией миномета "Молот", от которого Министерство обороны Украины отказалось. Причиной этого стали ряд взрывов, повлекших гибель нескольких военных.

"Была такая трагическая история с минометом Молот. Это новая модель, то есть переработанная, и она будет называться иначе", — пояснил заместитель гендиректора "Укроборонпрома".

По словам Найема, сейчас новая модель миномета проходит последние стадии испытания.

"По минометах, думаю, у нас будет большая новость до конца этого года или в следующем году. Очень надеюсь, что будет поставлена на вооружение новая модель миномета... Это новость, мы пока об этом не говорили. Я надеюсь, что он учтет все недостатки, которые были раньше", — добавил он.

Напомним, в конце сентября 2018 года в Харькове разорвался украинский миномет "Молот", в результате чего пострадали несколько военных.

В результате тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что оборонному комитету Верховной Рады стоит обратиться в Министерство обороны и "Укроборонпром" относительно назначения полных ревизий имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания заводом-изготовителем.