Перепись населения могут отложить, - Немчинов

Министр Кабинета министров Олег Немчинов Фото из открытых источников

Рассматривается также вариант цифровой переписи

Министр Кабинета министров Олег Нимчинов заявил, что пока не понятно, будут ли у государства средства провести в этом году перепись населения. Об этом он рассказал интервью интернет-изданию "UA-Times".

"Есть несколько сценариев реализации. В том числе, Дмитрий Дубилет (эксминистр Кабмина - ред.) предлагал провести цифровую перепись. Он тоже имеет право на существование. Но классический рецепт, о котором говорят демографы и социологи, должен быть. Но это действительно серьезные средства. Я не готов сказать, сейчас государство, по крайней мере в этом году, готова на это тратить средства. К тому же, его цикл подготовки достаточно длинный", - отметил Немчинов.

Немчинов считает, что "окно возможностей" для проведения переписи в ближайшее время уже пропустили.

"Для того, чтобы провести перепись в 2020, даже в 2021 году, мы в марте должны были бы запустить этот процесс", - подчеркнул чиновник.

Вместе с тем он рассказал, что общался с руководителем Госстата Игорем Вернером и убежден, что тестовая оценка имеющегося населения была проведена "достаточно качественно и на интересной основе". При этом, Немчинов добавил, что погрешность есть достаточно существенная, хотя и в пределах статистической.

"То есть, оценка имеющегося населения проведена достаточно хорошо. Это не снимает с нас вопрос полноценного переписи населения. Это требования Организации Объединенных Наций. Это требование правящей партии", - отметил министр.

Напомним, предыдущий министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что для проведение переписи населения в Украине надо будет выделить 3-4 миллиарда гривен.