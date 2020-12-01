Перепады температур и метели: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на первый месяц зимы

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В декабре на большей части территории страны образуется снежный покров

По прогнозам синоптиков, погода в декабре 2020 года будет несколько теплее климатической нормы, в то же время со значительным количеством осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Согласно сообщению, средняя месячная температура предполагается от 3 мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла), что на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма к 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Кроме этого, синоптики рассказали, что абсолютный максимум температуры воздуха в Украине составляет 10-18° тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 19-20°, в Крыму до 25°. В то же время абсолютный минимум - 21-37° мороза, в южных областях 17-28° мороза.

В Укргидрометцентре уточнили, что в декабре на большей части территории страны образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

Также в первый зимний месяц вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

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Напомним, сегодня, 1 декабря, в Украине будет наблюдаться снег, местами температура воздуха упадет до -9 градусов.