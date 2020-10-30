Перемирие на Донбассе продолжается, несмотря на провокации, - ОП

Глава ОП Андрей Ермак МВД Украины

Глава ОП напомнил, что режим прекращения огня на востоке Украины длится уже почти 100 дней

Режим прекращения огня на Донбассе продолжается, несмотря на провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак послам G7, передает пресс-служба ОП.

Глава ОП напомнил, что режим прекращения огня на востоке Украины длится уже почти 100 дней, однако имеют место провокации со стороны НВФ с целью его срыва.

"Ситуацией на месте ныне занимается начальник Генерального штаба, а Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы", - цитирует пресс-служба Ермака.

В то же время он проинформировал послов о том, что продолжается активный диалог на уровне советников "нормандской четверки" в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров нормандского формата.

Новости по теме: Обострение на Донбассе: Названы имена погибших бойцов на Донбассе

Напомним, с начала текущих суток, 30 октября, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Позже стало известно, что Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за нарушения перемирия на Донбассе, в результате которого погибли двое украинских военных.