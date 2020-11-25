Переходное правосудие для Крыма и Донбасса может быть разным, - Мамедов

Гюндуз Мамедов Фото из открытых источников

Его концепция сейчас находится на рассмотрении в Офисе президента

Правосудие переходного периода может быть разным для временно оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью ZN.

Как отмечается, законодательство переходного правосудия может быть общим в части привлечения к ответственности за тяжкие преступления. Однако, в целом наказания для преступников в Крыму и на Донбассе будут разные.

"Право переходного периода - это не один законопроект, а ряд нормативных актов и комплекс механизмов, которые могут предусматривать особенности для Крыма и Донбасса, поскольку отличия все же есть, но в пределах общих векторных направлений", - пояснил Мамедов.

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Кроме этого, заместитель генерального прокурора добавил, что концепция переходного правосудия находится на рассмотрении в Офисе президента Украины.

Напомним, в Украине также планируют принять закон об амнистии участников конфликта на Донбассе. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он не будет касаться всех.