Переговоры об освобождении украинцев из оккупированного Крыма и РФ продолжаются, - Ермак

Глава ОПУ отметил, что главная задача страны - возвращение всех украинцев

"Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России", - отметил Ермак.

Он добавил, что обмены - это всегда очень кропотливая работа. Есть много спорных моментов, которые требуют тщательной проработки.

"Программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся любые коррективы. Все это - ради украинцев, которых должны вытащить", - подчеркнул Ермак.

Напомним, сегодня на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между отдельными регионами Донецкой и Луганской областей и Киевом в рамках формата "всех на всех" согласованных. Украина вернула 19 своих граждан. После возвращения их направятся на обязательную обсервацию.