Перед праздниками контроль на въездах в столицу будет жестче: Кличко сообщил детали

Виталий Кличко Фото - скриншот

Путникам будут измерять температуру

Перед Пасхальными праздниками контроль на въездах в Киев будет жестче. Там установили палатки, где будут работать представители медицинской службы и правоохранители. Всем, кто будет заезжать в столицу в авто, где будет больше трех человек, будут измерять температуру. Такие меры нацелены на то, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Сейчас, перед праздниками, мы немножко жестче делаем контроль за передвижением Киевом. На всех въездах в Киев будет проходить термометрия, где будут установлены такие палатки, где будут представители медицинской службы, будет полиция. И мы будем также измерять температуру в тех автомобилях, там, где едут более трех людей. Все это связано с распространением коронавируса и сдерживанием передвижения людей, которые сейчас, на праздники, могут приезжать в столицу. Действительно, такие мероприятия мы делаем только на последующие дни, перед праздниками", – отметил Виталий Кличко.

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Городской голова отметил, что в случае, если у путников будет выявлено повышенную температуру и признаки заболевания на коронавирус, медики их возьмут на контроль. Сегодня рассматривают возможность работы мобильных бригад для проведения тестирований на подъездах к столице.

Как сообщалось, в четверг, 16 апреля, с 13.00 на въезде в Киев установят десять блокпостов для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается 17 апреля.

Также сообщалось, что, по мнению санитарного врача, COVID-19 будет циклически возвращаться.