Пенсионный фонд сознательно банкротят, чтобы сделать частным, – Савченко

Надежда Савченко Скриншот видео

Людей загоняют в ситуацию невыплаты пенсий, отметила бывший народный депутат

Пенсионный фонд сознательно и специально банкротят, создают большую пенсионную дыру, чтобы сделать его частным.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины предыдущего созыва Надежда Савченко.

Гостья студии отметила, что сегодня Пенсионный фонд Украины сознательно уничтожают, а делают это для того, чтобы его приватизировать.

"Сейчас просто хотят сделать частным Пенсионный фонд, поэтому его банкротят. Для того, чтобы приватизировать предприятие, оно не должно стоить дорого. Сейчас его сознательно банкротят, доводят до нуля, делают большую пенсионную дыру, загоняют людей в ситуацию, что будет невыплата пенсий. Мы помним, такое было. И дальше его будут приватизировать, разбивать на части и приватизировать маленькими фондами. А дальше идите и заключайте контракт с Пенсионным фондом, платите в него деньги, и это будет ваша пенсия, когда вы выйдете на пенсию", – подчеркнула Надежда Савченко.

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Гостья студии отметила, что такие фонды будут пользоваться средствами украинцев, но гарантии о том, что они будут действовать до того времени, когда у человека наступит пенсионный возраст, нет.

"Вопрос в том – а где же смысл? А смысл в том, что эти частные маленькие пенсионные фонды, которые будут принадлежать, как всегда, какой-то одной крупной транснациональной корпорации, будут пользоваться вашими деньгами всю вашу жизнь. Представляете, какой это бешеный объем средств, если вся страна с 37, как нам говорят, миллионами платит каждый месяц себе на пенсию. Деньги крутятся, деньги зарабатывают. Они всю жизнь пользуются вашими деньгами для того, чтобы вы их не зашивали у себя в матрас или не покупали какую-то твердую валюту... А дальше не факт, что все эти пенсионные фонды до вашей старости, а это у кого-то 30 лет, у кого-то 40 лет, доживут", - предостерегла Надежда Савченко.

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что власти планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для людей, которые старше 75 лет.

Как сообщали, в сентябре этого года для 65-летних вырастет минимальная пенсия. Это связано с ростом минимальной зарплаты.