Пенсионеры не получат по тысяче гривен с 1 апреля, – Павел Розенко

Павел Розенко. Фото: fdlx.com

Верховная Рада не внесла изменения в государственный бюджет

Украинские пенсионеры не получат по тысяче гривен с 1 апреля, поскольку 30 марта народные депутаты не поддержали изменения в государственный бюджет.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Гость ток-шоу отметил, что вчерашнее голосование в Верховной Раде показало, насколько власть оторвана от реальности. По его словам, власть интересует сотрудничество с МВФ и продажа земли, а украинцев – совсем другие вопросы, в частности, изменения в государственный бюджет Украины, однако это голосование было провалено. В контексте этого он напомнил об обещаниях власти выплатить пенсионерам по 1 тысяче гривен с 1 апреля.

"Бюджет вчера не проголосован, а это означает, что средств у Пенсионного фонда сегодня нет, не дали средств Пенсионному фонду, и с 1 апреля 2020 года пенсионеры не получат 1 тысячу надбавки к своим пенсиям. Мало того, что власть не сделала индексации 1 марта 2020 года, еще и пенсионеры не получили свою тысячу, которая им была нужна еще вчера. То, что они это сделают через месяц, извините, каждый день сегодня растут цены. Каждый день мы видим, что картофель, лук, морковь, рис, гречка, все крупы дорожают, а люди не получают своих ресурсов", – заявил Павел Розенко.

Как сообщалось, 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады парламентарии не поддержали предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с 1 мая правительство начнет индексацию пенсий гражданам страны. А с 1 апреля Кабмин будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч гривен.