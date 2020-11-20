Печерский суд продлил меру пресечения экс-нардепу Чорновол

Татьяна Черновол Фото из открытых источников

Бывшая депутат подозревается в поджоге

Печерский районный суд Киева продлил мера пресечения бывший народному депутату Татьяне Чорновол по делу поджога офиса "Партии регионов". Об этом она сообщила в Фейсбук.

По словам Чорновол, она возмущена тем, что имеет меру пресечения, а экс-президент Украины Виктор Янукович - нет. "Только что Печерским судом продлена мне мера пресечения по делу Майдана. Так вот, у меня есть мера, а у Януковича в деле массовых убийств майдановцев – нет", – говорится в сообщении.

Известно, что Татьяну Чорновол подозревают в поджоге бывшего офиса "Партии регионов" в Киеве во время Майдана в феврале 2014 года. В результате пожара погиб сотрудник офиса - Владимир Захаров.

Напомним, в сентябре бывшая народная депутат Татьяна Чорновол заявила, что ГБР хочет изменить ей меру пресечения. Тогда сообщалось о вероятном обязательстве Чорновол сдать на хранение документы для выезда за границу.

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Позже Печерский районный суд изменил меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол с ночного домашнего ареста на личное обязательство. Одно из таких обязательств – это запрет на общение с Антоном Яценко, который обвиняет бывшего депутата в поджоге.