Печерский суд Киева защитил журналистов от преследований одесского судьи Чванкина, - решение суда

18 августа состоялось заседание Печерского районного суда г. Киева. Председательствующая судья Батрин отказала Сергею Чванкину в удовлетворении иска к редакции ASPI news.

Об этом говорится в заявлении ASPI news, которое далее подается дословно.

История началась еще в 2018 году, когда журналисты-расследователи ASPI news опубликовали ряд материалов о состоянии и "бизнесе" судьи Чванкина, который начал оказывать давление на редакцию ASPI news. 9 октября 2019 года на знаменитом пресс-марафоне Владимира Зеленского мы передали президенту документы о коррупционных схемах судьи и главы Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина. В частности, речь шла об особняке площадью в 336,6 кв. м., приблизительной стоимостью в 1,5 миллиона долларов, что записан на тещу, которая всю жизнь проработала школьной учительницей. Кроме этого, Чванкин имеет квартиру и два паркоместа, и при этом подозрительно не декларирует ни одно транспортное средство.

Наш корреспондент особо подчеркнул, что судья Чванкин неоднократно оказывал давление на СМИ: "Господин Зеленский, вы неоднократно говорили, что судебная система в нашей стране нуждается в изменениях. Я хотела, чтобы вы обратили внимание на конкретную ситуацию, когда глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин давит на редакцию информационного агентства ASPI news, угрожая "разборками" в связи с тем, что мы публиковали материалы о его незаконном обогащении. Мы направляли запрос в Офис президента, но ответной реакции не получили. Данный судья фактически тратит государственные средства на борьбу с журналистами". Мы напомнили президенту и о нападении на автомобиль журналистов в Одессе.

Украинские СМИ неоднократно публиковали материалы о Сергее Чванкине. В частности, указывали, что в течение короткого периода времени обычный районный суд Одессы - Киевский (возглавляемый Чванкиным) стал "самым дорогим" в Одессе. По информации практикующих юристов, у судьи Чванкина есть даже свой прайс на так сказать "неофициальные" услуги. Также журналистов интересует, почему с 6 сентября 2018 года Главное управление Национальной полиции в Одесской области "переехало" в Киевский район, хотя оно физически находится в доме на Еврейской, 12 (это - Приморской район Одессы). Не потому ли, как пишут местные СМИ, чтобы быстро получать от господина Чванкина необходимые решения?

За журналистов ASPI news тогда вступились и общественные активисты. Например, глава правления "Всеукраинского народного совета противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" Анатолий Будник отмечал, что доказательства нарушений законов Украины главой Киевского районного суда Одессы Сергеем Чванкиным переданы в НАБУ и ГБР, а производства были открыты. Также о скандалах вокруг Чванкина сообщала и ОО "Стоп коррупции".

Но в Украине есть правосудие! Печерский районный суд города Киева 18 августа поставил точку в деле №757/59882/19-ц. Цитируем резолютивную часть: "Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Чванкина Сергея Анатольевича к ООО "ИА "АСПИ" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации - ОТКАЗАТЬ". Теперь редакция ASPI news ждет беспристрастных действий правоохранительных органов, в частности, ГБР, которое должно расследовать дело Сергея Чванкина и его "покровителей" до логического конца.