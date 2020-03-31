ПЦУ соберет синод по решению празднования Пасхи в условиях пандемии

Вероятно синод состоится по видеосвязи до 13 апреля

Православная церковь Украины проведет синод относительно формата празднования Пасхи в условиях карантина. Об этом Украинской Правде рассказал диакон Михаил Емельян.

"Это будут практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности о порядке совершения богослужений в эти дни. Сюда входит: идти в храм, быть дома, как святить Пасху и тому подобное", - рассказал Омелян.

Диакон отметил, что вероятно синод состоится по видеосвязи 13 апреля.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.