Павловский: Мы продолжим работать, несмотря на угрозы националистов

Сегодня в Киеве националисты окружили журналиста PavlovskyNEWS под Печерским райотделом и обвинили его в перекручивании информации, в связи с этим на одноименном Telegram-канале было обнародовано официальное заявление. Приводим его текст дословно:

Сегодня с самого утра главной темой стала "Мирная платформа", которую организовал Сергей Сивохо. Наш журналист стал свидетелем, как представители Нацкорпуса сначала удушающими приемами оттолкнули охранников, а потом выломали двери. Потом, когда их членов задержали, мы отправились под Печерский райотдел.

Некоторым противоборствующим сторонам может нравиться или не нравиться подача наших новостей, но мы стараемся доносить ее всесторонне и максимально объективно.

Ежедневно журналисты Pavlovskynews выезжают в эпицентр событий в нашей стране, чтобы максимально оперативно доносить эксклюзивный контент, сталкиваясь порой с риском. При этом одним из основных приоритетов для нас является работа в соответствии с международными журналистскими стандартами.

Наш телеграм-канал продолжит информировать читателей о событиях в стране.

Как сообщалось ранее, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохо.

Во время презентации радикалы перекрыли вход и срывали мероприятие, которое проводил Сивохо. После этого они назвали Сивохо предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.

Впоследствии Сивохо прокомментировал эту ситуацию и заявил, что "некоторым мир не нужен и что они хотят войны, потому что война — это бизнес и большие деньги".