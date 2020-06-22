"Патриоты - За жизнь" почтили память жертв Великой Отечественной войны

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Потомки победоносной нации, патриоты Украины всегда будут чтить память погибших в Великой Отечественной войне и объединяться ради наведения порядка и восстановления мира. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в понедельник в Киеве после церемонии возложения цветов к Мемориалу вечной славы.

"22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно вторглась и начала захват нашей территории и уничтожение нашей нации. Мы, украинцы, в этой войне понесли огромные потери. Но миллионы людей пришли на призывные пункты, чтобы защитить свою Родину. И они отдали жизнь, чтобы сегодня у нас была возможность жить. Сегодня мы, патриоты, отдаём дань памяти тем, кто сложил свои головы в той великой войне, в которой мы победили фашизм и зло. И так будет всегда", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что сегодня необходимо защитить и сохранить героическую историю и героическое прошлое наших предков.

"Мы – потомки победителей, и эту память мы будем передавать из поколения в поколение. Эта память будет ложиться в основу воспитания наших детей, как это было с нами, когда родители рассказывали о подвиге, уча нас любить Родину. Мы обязаны защитить свою страну, свою историю, свой украинский народ. Мы, "Патриоты – За жизнь", будем защищать мир, порядок, закон, нашу героическую, победоносную историю. Это и есть стержень сегодняшней нашей Украины, который сохранит целостность, государственность и даст возможность нашим детям жить в той стране, где не будет войны, хаоса, аморальности", - отметил политик.

В свою очередь соучредитель Гражданского движения "Патриоты – За жизнь", народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Виктор Черный призвал политиков чтить историю и не допускать разъединения украинского общества.

"Хочу напомнить, что наш народ – великий и многообразный. Часть наших предков воевали на другой стороне, но они делали это не по доброй воле, а по принуждению. И сегодня мы хотим напомнить власти, что мы – единый народ, и нельзя допускать разделения общества по языковому признаку, по признакам веры, идеологии, ментальности", - подчеркнул он.