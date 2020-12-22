Патриарх Варфоломей приедет не для того, чтобы что-то дать Украине, а чтобы что-то взять из нее, - Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Блаженнейший Митрополит Онуфрий Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ

21 декабря 2020 года во время ежегодного Епархиального собрания Киевской епархии УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал священство быть готовыми, в первую очередь духовно, к негативным последствиям от визита Константинопольского патриарха в Украину, если такой визит состоится. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В своем докладе Архипастырь отметил, что визит патриарха Константинопольского Варфоломея принесет очередное обострение в ситуации с украинскими раскольниками.

"Если это произойдет, то нам следует ожидать обострения и без того тяжелой ситуации с украинскими раскольниками. Возможна новая волна провокаций, захватов храмов, информационного давления и очередных попыток дискредитации Украинской Православной Церкви", — подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Он объяснил ситуацию так: "потому что патриарх Варфоломей приедет не для того, чтобы что-то дать Украине, а для того, чтобы что-то взять из Украины".

Архипастырь призвал всех быть готовыми к такому развитию событий и в первую очередь — духовно.

"Вооружившись молитвой, терпением и любовью, защищать чистоту Православной веры, отстаивать свои христианские принципы, которыми, к сожалению, пренебрегает Патриарх Варфоломей и его последователи, и защищать свои святыни. Желаю всем нам мужества и твердости в вере, помня, что Бог не в силе, а в правде", — сказал Блаженнейший владыка.