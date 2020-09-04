Патриарх Филарет заболел коронавирусом COVID-19

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Сейчас он находится в больнице

У предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас 91-летний патриарх проходит курс лечения в больнице, его состояние здоровья удовлетворительное.

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Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что предстоятель митрополит ПЦУ Епифаний ждет его смерть, чтобы потом занять резиденцию на ул. Пушкинской.