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Патриарх Филарет рассказал о мероприятиях в храмах для противодействия распространению коронавируса

Почетный Патриарх ПЦУ Филарет. Фото из открытых источников

Для Владимирского собора уже закупили специальные салфетки

В храмах будут принимать меры, которые будут способствовать не распространению эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил Патриарх Филарет, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Прежде всего мы даем советы и указания: человек, который чувствует себя больным, чтобы он в храм не приходил, а лечился. А людям, которые не являются больными, запретить им приходить в храм молиться мы не можем. Но в самих храмах мы будем применять меры, которые будут способствовать не распространению этой эпидемии", – заявил Патриарх Филарет.

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Предстоятель Церкви рассказал, о каких мерах идет речь.

"Что касается, например, Владимирского собора, мы уже закупили такие салфетки, которыми будем протирать иконы, которые верующие люди целуют. И в то же время, мы будем призывать, что те люди, которые чувствуют себя неуверенными в своем здоровье, чтобы они вообще к иконам не прикладывались и не целовали для того, чтобы не распространять коронавирус", – отметил Патриарх Филарет.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом COVID-2019.

По всей стране начиная с 12 марта были введены ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

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