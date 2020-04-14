Патриарх Филарет: Перед телевизором освящать куличи невозможно

Почетный патриарх ПЦУ Филарет фото - из открытых источников

"Освящать надо в каком-то месте"

Возле телевизора освящать куличи на Пасху невозможно, это нужно делать или в магазине, или на кухне, или в храме, однако не образуя толпу.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата, патриарх Филарет.

Ведущие ток-шоу поинтересовались у патриарха Филарета, можно ли святить куличи на Пасху, оставаясь дома и соблюдая карантин, у телевизора и будет ли кулич считаться освященным в таком случае?

"У телевизора освящать куличи невозможно. Освящать надо в каком-то месте, как я уже говорил – или в магазине, или в пекарне, или в храме, но не толпой, но перед телевизором освящать куличи невозможно", – подчеркнул патриарх.

Ведущие также напомнили, что в КГГА объявили о переносе поминальных дней и что кладбища в столице будут закрыты.

"Церковь не переносит, Церковь совершает поминовение. Церковь не переносит, а государство, если оно переносит… Не могут на кладбище прийти, могут прийти в храм и в храме помолиться", – подчеркнул патриарх.

Патриарх объяснил, какие меры для борьбы с коронавирусом принимает Церковь.

"Все таинства в церкви как совершались, так и совершаются. Но применяются меры безопасности. В храмы нельзя входить без маски. Если человек хочет прийти на богослужение, он обязательно должен прийти в маске. В храме верующие обязательно должны стоять на расстоянии друг от друга, чтобы была безопасность. То есть мы выполняем все те предписания, которые дает правительство, чтобы обеспечить безопасность от коронавируса", - отметил патриарх Филарет.

Напомним, поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями перенесены на июнь. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в МОЗ опасаются вспышки коронавируса после празднования Пасхи. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.

Читайте также: "Каким будет Пасха на карантине: МВД и церковники согласовали формат праздника".