Патриарх Филарет: ПЦУ ждет моей смерти, чтобы потом забрать резиденцию на Пушкинской

Патриарх Филарет фото - из открытых источников

После снятия с регистрации все имущество Киевского патриархата принадлежит ПЦУ.

Патриарх Филарет заявил, что в предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний ждут его смерти, чтобы потом занять резиденцию на ул. Пушкинской. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Как отмечается, после снятия с регистрации УПЦ КП все имущество Киевского патриархата, в частности резиденция на Пушкинской, 36, принадлежит ПЦУ. Однако Епифаний не спешит силой выставлять Филарета оттуда. По словам Патриарха, все ждут его смерти,и только тогда митрополит Епифаний на правах предстоятеля ПЦУ сможет занять место в резиденции.

Кроме этого, патриарх Филарет говорит о том, что на борьбу с Киевским патриархатом брошены большие силы. Так в эту борьбу, кроме ПЦУ и Константинополя, втянуты президент Владимир Зеленский и даже Госдепартамент США. Он подчеркнул, что за более чем пол года в пользу УПЦ КП не было вынесено ни одного решения.

Известно, что Министерство культуры предлагает Филарету компромисс - не восстанавливать старую регистрацию, а зарегистрировать свою церковь заново. Патриарх не соглашается на такие уступки, ведь после регистрации новой церкви, Филарет потеряет возможность отстаивать в судах имущество УПЦ КП.

Напомним, недавно патриарх Филарет рассказал о своей позиции относительно прекращения огня на Донбассе и курса президента Зеленского.