Патон покидает пост президента Академии наук Украины в 101 год, - СМИ

Борис Патон является президентом ведомства Национальной академии наук Украины с 1962 года

Президент Национальной академии наук Украины Борис Патон решил оставить свою должность в возрасте 101 год. Об этом пишут Украинские новости.

Издание утверждает, что Патон не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАН, которое было назначено на 16 апреля.

Итак, на пост президента НАН подали свои кандидатуры 5 академиков в возрасте от 55 до 79 лет. В частности, Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет), Анатолий Загородный (68 лет), Богдан Данилишин (55 лет).

Заседание президиума НАНУ, на котором будут утверждены кандидаты, планируется провести 25 марта.

Отметим, Борис Патон с 1962 года является президентом ведомства Национальной академии наук Украины. Последний раз он был переизбран в 2015 году.

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Напомним, в 2018 году президенту Национальной академии наук Украины Борису Патону исполнилось 100 лет.