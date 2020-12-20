Пастила и сухофрукты: В Минздраве рассказали, что дарить вместо сладостей

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Украинцев предупредили о вреде "свободного" сахара

"Свободный" сахар несет угрозу болезней, а также приводит к увеличению веса, поэтому обычные сладости стоит заменять. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

Отмечается, что в период праздников предпочтение стоит отдать полезным сладким подаркам. Например, шоколад рекомендуют заменить на натуральную пастилу из сока, которая не содержит сахар, сладкие леденцы – на любые сухофрукты, а пакетированный сок – на натуральный морс или фруктовый чай.

Кроме того, украинцам советуют избегать обработанной и жареной пищи, в частности, пончиков и пирожных. "Вместо этого лучше угощайте родных свежими фруктами – яблоками, мандаринами, хурмой, замороженными или консервированными фруктами в соке", – написали в Минздраве.

При этом в случае избрания для подарка сладкого, рекомендуется убедиться, что продукт имеет низкий уровень сахара. "Уменьшите свой "свободный" сахар. Именно благодаря ему человек чаще всего набирает вес. А еще он может стать причиной нарушения метаболизма и угрозой к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса, который на следующей неделе должен утвердить Кабинет министров. Всего в правительстве планируют провакцинировать почти 21 миллион украинцев.