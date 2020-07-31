Пассажирские поезда теперь будут проезжать Луцк и Тернополь без остановок
Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов
С понедельника, 3 августа, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, ограничение будет действовать для поездов:
- №41 / 42 Днепр-Трускавец;
- №98 / 97 Ковель-Киев;
- №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка;
- №12 / 11 Одесса-Львов;
- №81 / 82 Киев-Ужгород;
- № 49/50 Киев-Трускавец;
- №136 / 135 Черновцы-Одесса;
- №108 / 107 Одесса-Ужгород;
- №110 / 109 Львов-Херсон;
- №86 / 85 Львов-Новоалексеевка;
- №715 / 716 Киев-Львов.
Вместе с тем в компании отметили, что остановка на указанных станциях будет возобновлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантина в Луцке и Тернополе.
"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в/из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов", - говорится в сообщении.
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