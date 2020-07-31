Пассажирские поезда теперь будут проезжать Луцк и Тернополь без остановок

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Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов

С понедельника, 3 августа, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, ограничение будет действовать для поездов:

№41 / 42 Днепр-Трускавец;

№98 / 97 Ковель-Киев;

№88 / 87 Ковель-Новоалексеевка;

№12 / 11 Одесса-Львов;

№81 / 82 Киев-Ужгород;

№ 49/50 Киев-Трускавец;

№136 / 135 Черновцы-Одесса;

№108 / 107 Одесса-Ужгород;

№110 / 109 Львов-Херсон;

№86 / 85 Львов-Новоалексеевка;

№715 / 716 Киев-Львов.

Вместе с тем в компании отметили, что остановка на указанных станциях будет возобновлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантина в Луцке и Тернополе.

"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в/из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов", - говорится в сообщении.

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