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Пассажирские поезда теперь будут проезжать Луцк и Тернополь без остановок

Фото из открытых источников

Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов

С понедельника, 3 августа, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, ограничение будет действовать для поездов:

  • №41 / 42 Днепр-Трускавец;
  • №98 / 97 Ковель-Киев;
  • №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка;
  • №12 / 11 Одесса-Львов;
  • №81 / 82 Киев-Ужгород;
  • № 49/50 Киев-Трускавец;
  • №136 / 135 Черновцы-Одесса;
  • №108 / 107 Одесса-Ужгород;
  • №110 / 109 Львов-Херсон;
  • №86 / 85 Львов-Новоалексеевка;
  • №715 / 716 Киев-Львов.

Вместе с тем в компании отметили, что остановка на указанных станциях будет возобновлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантина в Луцке и Тернополе.

"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в/из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов", - говорится в сообщении.

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Напомним, в пятницу, 31 июля, в Украине были установлены новые уровни эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 – "красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый".

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