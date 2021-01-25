live
Новости » Общество Читати новину українською

Паспорта вакцинации не решат всех проблем, - Степанов

Максим Степанов Страна.ua

Министр отметил, что иммунный паспорт — очень тонкая дискуссия

Введение сертификатов о проведенной вакцинации против COVID-19 не избавит от всех проблем при путешествиях заграницу. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Наверное, могут быть какие-то ограничения. Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта — ред.), то должен проходить. Здесь существует дискриминационный момент", - сказал Степанов.

В то же время министр отметил, что иммунный паспорт — очень тонкая дискуссия.

"Я не исключаю, что что - то подобное может быть (в Украине-ред.). Но опять же — для чего и каким способом это будет использоваться. Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать не возможно по медицинским показателям, это аллергические реакции... что делать с этим человеком?"- добавил Степанов.

Новости по теме: В Евросоюзе решили отложить введение COVID-паспорта, но призвали ускорить вакцинацию

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что лиц, которые вакцинировались от коронавируса, будут заносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

У Зеленского ожидают экономический рост Украины в 2021 году Нацбанк понизил курс гривны к доллару: курсы валют от НБУ Рост цен ускорится: НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год Нацбанк понизил курс гривны к доллару: Курсы валют от НБУ
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия в Харькове. Шокирующие платежки. Реформа школы. Байден - президент | Детали недели | 23.01.21
Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Николай Азаров | Ток-шоу