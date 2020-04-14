Пасхальные богослужения в храмах будут совершаться: Обращение Митрополита Онуфрия к украинцам

Митрополит Онуфрий. Фото: Мусиенко Владислав/УНИАН

Верующие, которые придут на пасхальные богослужения в храмы, будут стоять и молиться на улице, придерживаясь всех санитарных норм

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к украинцам. Митрополит призвал людей объединяться в пасхальную ночь общей молитвой.

"В этот год Праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Хочу утешить тех, кто по болезни, или другим причинам останутся дома: вы не будете брошены. Вы сможете увидеть пасхальную службу по телевизору. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, пасхальная служба будет транслироваться телеканалами "Интер" и "Украина", – сказал в обращении Митрополит Онуфрий.

Вместе с тем он добавил, что те верующие, которые придут на пасхальные богослужения в храмы, будут молиться на улице, придерживаясь всех санитарных норм.

"И кто бы где не находился в пасхальную ночь, мы все сможем объединяться в молитве, и вместе прославить воскресшего из мертвых Христа жизнедавца. Пусть Господь благословит всех нас", – подчеркнул Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что лишь 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, а большинство поддерживает идею проведения богослужения в режиме онлайн.

Добавим, недавно в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему.