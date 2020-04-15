live
Новости » Общество Читати новину українською

Пасхальные богослужения: Где посмотреть онлайн

Фото из открытых источников

Богослужения пройдут в ночь с 18 на 19 апреля

Из-за эпидемии коронавируса пасхальные богослужения пройдут в режиме прямого эфира, а службы из церквей будут транслировать украинские телеканалы. Расписание телевизионных трансляций было опубликовано в Telegram-канале Офиса президента. 

Так, 18 и 19 апреля церковные богослужения будут транслировать пять украинских телеканалов, в частности ICTV, "UA:Перший", 1+1, "Украина" и "Интер". 

  • 23:00-03:00 - 1+1 и "UA:Перший" (Православная церковь Украины).
  • 23:00-03:00 - "Интер" и "Украина" (Украинская православная церковь).
  • 07:30-11:00 - ICTV и "UA:Первый" (Украинская греко-католическая церковь).

Расписание трансляции пасхальных богослужений Офис президента

Кроме этого, пасхальную службу из Киево-Печерской лавры будет транслировать телеканал ZIK.

"Пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как самые рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные. Позаботимся о собственном здоровье и здоровье близких – останемся на Пасху дома", - подчеркнули в пресс-центре ОП. 

Напомним, недавно Министерство внутренних дел и религиозные конфессии определили формат проведения религиозных праздников в условиях карантина, в частности Пасхи. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина не может не работать полгода, - Шмыгаль Кабмин предлагает Раде сократить расходы бюджета из-за коронавируса, - Геращенко Карантин в Украине: Кабмин запретил увольнять госслужащих Кабмин разрешил принудительную госпитализацию лиц, которые имеют симптомы COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20