Пасхальные богослужения: Где посмотреть онлайн

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Богослужения пройдут в ночь с 18 на 19 апреля

Из-за эпидемии коронавируса пасхальные богослужения пройдут в режиме прямого эфира, а службы из церквей будут транслировать украинские телеканалы. Расписание телевизионных трансляций было опубликовано в Telegram-канале Офиса президента.

Так, 18 и 19 апреля церковные богослужения будут транслировать пять украинских телеканалов, в частности ICTV, "UA:Перший", 1+1, "Украина" и "Интер".

23:00-03:00 - 1+1 и "UA:Перший" (Православная церковь Украины).

23:00-03:00 - "Интер" и "Украина" (Украинская православная церковь).

07:30-11:00 - ICTV и "UA:Первый" (Украинская греко-католическая церковь).

Расписание трансляции пасхальных богослужений Офис президента

Кроме этого, пасхальную службу из Киево-Печерской лавры будет транслировать телеканал ZIK.

"Пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как самые рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные. Позаботимся о собственном здоровье и здоровье близких – останемся на Пасху дома", - подчеркнули в пресс-центре ОП.

Напомним, недавно Министерство внутренних дел и религиозные конфессии определили формат проведения религиозных праздников в условиях карантина, в частности Пасхи.