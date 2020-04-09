Пасха во время карантина: Только 3% украинцев планируют идти в церковь

Фото из открытых источников

При этом около 70% граждан Украины поддерживают меры карантина, которые ввели в стране

В Офисе президента заявили, что только 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, а большинство поддерживает идею проведения богослужения в режиме онлайн.

Об этом стало известно из совещания при участии президента Зеленского касательно борьбы с коронавирусом.

Как отмечалось во время совещания, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и проект "Пасха дома".

Глава государства отметил, что пик эпидемии еще впереди, поэтому хорошо, что украинцы ответственны в этом вопросе.

Новости по теме: Какой будет Пасха на карантине: МВД и церковники согласовали формат праздника

"Это прекрасно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в Офисе президента состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита Епифания с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой было обсуждено празднование Пасхи во время карантина.

Новости по теме: Кличко призвал провести службу на Пасху онлайн

Впоследствии митрополит Епифаний отметил, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны проводиться, однако верующие смогут к ним присоединиться через онлайн-трансляции.