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Пасха на карантине: Епифаний рассказал Зеленскому о решении ПЦУ

Встреча Митрополита Епифания с президентом Украины Владимиром Зеленским Православная церковь Украины

Епифаний отметил, что богослужения на Пасху должны проводиться

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отметил, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны проводиться, однако верующие смогут к ним присоединялись через онлайн-трансляции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ

Как отмечается, 7 апреля состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита Епифания с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой было обсуждено празднование Пасхи во время карантина. 

"Молитвы и богослужения в эти дни должны произойти, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли приобщиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам", - подчеркнул Епифаний. 

Кроме этого, во время встречи Владимир Зеленский рассказал предстоятелю ПЦУ о мерах, которые принимаются государством, а Епифаний – о решении Церкви, принятые в связи с пандемией и введением карантина.

Также президент подчеркнул, что для преодоления коронавируса важно объединять усилия государства и религиозных сообществ. 

Напомним, 6 апреля в Офисе президента состоялась рабочая встреча Владимира Зеленского с Отцом и Главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом, во время которой глава государства заверил, что на Пасху будут транслировать свершения пасхальных богослужений.

Впоследствии Владимир Зеленский призвал украинцев на Пасху остаться дома и посмотреть церковную службу по телевизору, чтобы не создавать опасность для здоровья других граждан.

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